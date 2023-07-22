Журова считает, что Польшу нужно лишить права проводить международные соревнования

Ранее власти страны не разрешили российской теннисистке Вере Звонаревой въехать на территорию страны для участия в турнире

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международным спортивным федерациям нужно лишить Польшу права проводить соревнования из-за недопуска в страну россиян. Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее в субботу МВД Польши сообщило, что власти страны не разрешили российской теннисистке Вере Звонаревой въехать на территорию страны для участия в местных соревнованиях.

"Это нечестная конкуренция - убирают сильных спортсменов, - сказала Журова. - Международным федерациям надо подумать над тем, чтобы лишить Польшу возможности принимать международные соревнования. Потому что там небезопасно и спорта здесь нет, одна политика".

В прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены до участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдоне. Организаторы турнира были оштрафованы на $500 тыс., а за участие в соревнованиях спортсменам не начислялись рейтинговые очки. В 2023 году россияне и белорусы выступили на Уимблдоне при выполнении определенных условий.

Ранее Польская федерация спортивной борьбы была лишена права проведения молодежного чемпионата мира из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам.