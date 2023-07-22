В "Рубине" уверены, что матч РПЛ с "Оренбургом" пройдет на "Ак Барс - Арене"

Как рассказал журналистам генеральный директор казанского клуба Александр Айбатов, на следующей неделе на стадионе пройдут тесты в связи с системой карты болельщика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Матч второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" - "Оренбург" пройдет на "Ак Барс - Арене". Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор казанской команды Александр Айбатов.

Встреча пройдет 30 июля.

"Конечно, можно точно говорить, что матч с "Оренбургом" пройдет на "Ак Барс - Арене". В понедельник приезжают все специалисты по карте болельщика, соответственно будут проведены тестирования. Они должны будут сделать определенные выводы, но я уверен, что они будут положительные", - сказал Айбатов.

В субботу казанский клуб в первом матче сезона РПЛ со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Локомотивом".

"В принципе, матч был интересным, всем болельщикам, думаю, понравилась игра. Вполне интересная, достойная со стороны "Локомотива" и "Рубина". Всегда обидно упускать победу, но я думаю, что эта дебютная игра посла возвращения в РПЛ дала уверенность, что у нас есть боеспособная команда. Будем с каждым соперником бороться за победу", - рассказал генеральный директор "Рубина".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ. В прошлом сезоне "Рубин" выступал в Мелбет - Первой лиге.