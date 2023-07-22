22 июля, 17:36
Шахматные турниры

Артемьев и Томашевский сыграют в финале турнира звезд Международного шахматного форума

В матче за третье место встретятся Сергей Карякин и Александр Грищук

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Владислав Артемьев и Евгений Томашевский встретятся в финале турнира звезд Международного шахматного форума, который проходит в Москве.

По итогам второго круга Артемьев и Томашевский набрали по 3,5 очка из 6 возможных, однако Артемьев опередил соперника по дополнительным показателям. Матч за первое место начнется в 14:00 мск.

В матче за третье место сыграют Сергей Карякин и Александр Грищук. По итогам второго круга оба шахматиста набрали по 2,5 очка, однако Карякин расположился выше в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. 

Теги:
Карякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
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