Артемьев и Томашевский сыграют в финале турнира звезд Международного шахматного форума

В матче за третье место встретятся Сергей Карякин и Александр Грищук

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Владислав Артемьев и Евгений Томашевский встретятся в финале турнира звезд Международного шахматного форума, который проходит в Москве.

По итогам второго круга Артемьев и Томашевский набрали по 3,5 очка из 6 возможных, однако Артемьев опередил соперника по дополнительным показателям. Матч за первое место начнется в 14:00 мск.

В матче за третье место сыграют Сергей Карякин и Александр Грищук. По итогам второго круга оба шахматиста набрали по 2,5 очка, однако Карякин расположился выше в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям.