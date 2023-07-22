Российская шпажистка Бекмурзова вышла в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию

Полина Хаертдинова уступила на стадии 1/64 финала и завершила борьбу

ТАСС, 22 июля. Россиянка Яна Бекмурзова смогла пробиться в число 64 лучших спортсменок на чемпионате мира по фехтованию среди шпажисток. Соревнования проходят в итальянском Милане.

В субботу Бекмурзова стала девятой по итогам предварительного раунда, одержав пять побед в пяти поединках. Лучшие 16 спортсменок напрямую попали в 1/32 финала. Поединки этой стадии пройдут 25 июля. Соперницей Бекмурзовой станет канадка Леонора Маккиннон.

Еще одна представительница России Полина Хаертдинова на стадии 1/64 финала проиграла Ангеле Кригер из Швейцарии со счетом 12:15. В предварительном раунде спортсменка победила в четырех из шести поединках, заняв по его итогам общее 60-е место.

Бекмурзовой 19 лет, в сезоне-2022/23 она заняла пятое место на чемпионате России. Также спортсменке удалось завоевать бронзовые медали кубка страны.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном качестве, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".