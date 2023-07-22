В "Пачуке" заявили, что расторгнут контракт с Чавесом для перехода футболиста в "Динамо"

В мексиканском клубе отметили, что санкции не позволяют совершать какие-либо операции с клубами из России

ТАСС, 22 июля. Руководство мексиканского футбольного клуба "Пачука" расторгнет контракт с полузащитником Луисом Чавесом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба мексиканской команды.

Ранее СМИ сообщали, что Чавес станет игроком московского "Динамо".

"Санкции, наложенные на экономическую систему России, не позволяют нам совершать какие-либо операции с клубами из чемпионата России. В соответствии с установленным порядком мы будем следовать руководящим принципам, установленным банковскими учреждениями, финансовым сообществом и международными спортивными организациями в рамках этих санкционных правил. Для нас было приоритетом осуществить мечту Луиса Чавеса играть в Европе, и мы сожалеем, что предложение от российского клуба неосуществимо", - говорится в заявлении.

В клубе с пониманием отнеслись к желанию игрока попробовать свои силы в европейском клубе и готовы расторгнуть контракт со спортсменом. "Мы хотим, что Луис соответствовал своим идеалам, поэтому, несмотря на серьезный ущерб нашему клубу в части доходов, "Пачука" расторгнет контракт с игроком, который получит возможность вести переговоры о своем будущем в условиях абсолютной свободы. На протяжении 28 лет мы являемся крупнейшим экспортером мексиканских футболистов, всегда заботясь об их идеалах и стремясь к безопасности и гарантиям будущего игроков. Мы верим, что Луис сумеет выбрать лучший вариант для него".

Чавесу 27 лет, он выступает за "Пачуку" с июля 2019 года. В составе команды игрок провел 143 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В сезоне-2022/23 футболист вместе с клубом стал чемпионом Мексики. По ходу карьеры полузащитник также защищал цвета мексиканского клуба "Тихуана".

За сборную Мексики Чавес принял участие в 24 матчах, в них футболист забил 3 гола и отдал 1 передачу. В 2023 году сборная Мексики вместе с Чавесом выиграла Кубок КОНКАКАФ.