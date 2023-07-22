Нагорных сообщил, что "Локомотив" получал предложение от европейского клуба по Тикнизяну

По словам председателя совета директоров клуба, оно было неадекватно мастерству футболиста

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" получало одно предложение от европейской команды касательно армянского защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна. Об этом журналистам в субботу рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

В субботу "Локомотив" со счетом 2:2 сыграл вничью с казанским "Рубином" на своем поле в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Тикнизян стал автором одного из голов своей команды.

"Было одно предложение, неадекватное мастерству Наира. Не буду говорить, из какой страны. Если будут адекватные предложения, то, конечно, мы будем рассматривать. Адекватное той цене, по которой "Локомотив" в свое время заключил контракт. Если быть точнее, €5,5 млн", - сказал Нагорных.

Также председатель совета директоров "Локомотива" сообщил, что клуб не получал предложений по российскому полузащитнику Сергею Пиняеву и ведет переговоры о продлении контрактов с воспитанниками. "По Сергею Пиняеву не получали предложений. Я знаю, что мы близки к тому, что согласовать новый контракт с Артемом Карпукасом. Точно совершенно учитываем, что сегодня клуб живет в достаточно жестких финансовых рамках. Если говорить о контрактах игроков, то мы работаем над тем, чтобы с нашими лучшими воспитанниками они переподписывались, чтобы определенное количество лет вперед мы рассчитывали на них, но с условиями теми, которые будут устраивать клуб".

"Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук? Это не только наши воспитанники, это те, кто ассоциируется с "Локомотивом". Поэтому, конечно, работа по продлению контрактов с ними будет очень кропотливой и настойчивой. Однако не стоит ожидать, что контракты будут продлены этим летом", - добавил он.

Тикнизяну 24 года, он перешел в "Локомотив" из московского ЦСКА летом 2021 года. В составе железнодорожников защитник провел 59 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь передач.