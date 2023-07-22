Нагорных заявил, что бюджет "Локомотива" не урезали в сравнении с прошлым сезоном

Председатель совета директоров "Локомотива" отметил, что в этом году клуб не будет брать кредиты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" не был урезан по сравнению с прошлым сезоном. Об этом журналистам в субботу сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

"Бюджет клуба сейчас ровно тот, который есть на сезон. То есть бюджет не урезан, он тот, который есть. Мы работаем в том бюджете, который есть у клуба. Взнос основного акционера такой же, как и в том году", - сказал Нагорных.

"Мы не будем брать никаких кредитов. Это значит, что мы сегодня работаем в той экономике, которая есть в экономике страны, но мы точно не будем совершать никаких трансферов, которые бы нас заставили выйти из бюджета клуба", - добавил он.

"Локомотив" в субботу сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче первого тура чемпионата России. Встреча, которая проходила на "РЖД-Арене" в Москве, завершилась со счетом 2:2.