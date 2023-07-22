22 июля, 19:38
Футбол в России

В "Локомотиве" заявили, что получили большую часть выплат от "Ниццы" за трансфер Бека-Бека

Как сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных, проблем с выплатами не возникает

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" получил большую часть средств от французской "Ниццы" за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека. Об этом журналистам в субботу сообщил председатель совета директоров столичной команды Юрий Нагорных.

"Французы выплачивают деньги за Бека-Бека ровно так, как было предусмотрено соглашением. Сколько процентов уже получили? Большую часть. Проблем с выплатами не возникает", - сказал Нагорных.

"Локомотив" в августе 2022 года продал французского полузащитника в "Ниццу" за €12 млн. Еще €2 млн клуб может получить в качестве бонуса при выполнении различных условий, а в случае последующей продажи Бека-Бека из французского клуба железнодорожники получат выплату в размере 5% от трансфера.

Бека-Бека в сезоне-2022/23 принял участие в 22 матчах "Ниццы" во всех турнирах и отметился одним голом. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация