Футбольный клуб "Спартак" сыграет свой первый матч РПЛ в сезоне

Московская команда на своем поле встретится с "Оренбургом"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье сыграет с "Оренбургом" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие банк - Арена".

Столичный клуб стал бронзовым призером чемпионата России по итогам прошлого сезона, а "Оренбург" занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, что стало успехом для команды, проводившей первый сезон после возвращения в высший дивизион чемпионата страны. Команды дважды встретились в прошедшем сезоне и обменялись домашними победами: в Москве "Спартак" победил со счетом 4:1, а в Оренбурге верх одержала местная команда (2:0).

Последние успехи оренбургской команды связаны с именем главного тренера Марцела Лички. Под руководством чешского специалиста "Оренбург" вернулся в РПЛ и сумел там закрепиться. Однако в межсезонье Личка принял решение продолжить карьеру в московском "Динамо", а на смену ему пришел бывший игрок еще одного принципиального соперника красно-белых - московского ЦСКА - Иржи Ярошик.

Кроме того, оренбургский клуб покинули полузащитники Александр Эктов, перешедший в "Краснодар", и Тимур Аюпов, выступающий за екатеринбургский "Урал" и уже отличившийся за свою новую команду в матче против ЦСКА (2:1), а также болгарский защитник Матео Стаматов, который теперь играет за "Пари Нижний Новгород". Коллектив пополнили защитник Максим Сидоров, игравший в прошлом сезоне в краснодарской "Кубани", полузащитники аргентинец Томас Муро, выступавший в своей стране за "Химнасию", и турок Эмирджан Гюрлюк, игравший ранее за турецкий "Алтынорду".

"Спартак" сумел сохранить практически всех игроков, выступавших за столичный клуб в прошлом сезоне. Московскую команду покинул поляк Мацей Рыбус, перешедший в казанский "Рубин". Из аренды вернулись вратарь Илья Свинов и полузащитник Константин Шильцов. Также состав красно-белых пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший из ЦСКА, и конголезский нападающий Тео Бонгонда, выступавший в прошлом сезоне за испанский "Кадис".

"Нужно хорошо стартовать"

"Оренбург" подошел к матчу со "Спартаком" практически в оптимальном составе. У оренбургской команды игру из-за травмы пропустит боснийский полузащитник Иван Башич, а у "Спартака" по той же причине не сыграет португальский защитник Томаш Тавареш. Также у красно-белых из-за дисквалификации матч пропустят защитник и капитан команды Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

За несколько дней до старта чемпионата Джикия в беседе с журналистами отметил, что "Спартаку" очень важно хорошо стартовать в чемпионате. "Пока мы не ставим каких-то конкретных целей перед собой. Первая игра - дома с "Оренбургом", нужно хорошо стартовать, выиграть. Готовимся в Тарасовке, хороший цикл прошли. Есть несколько дней, чтобы сделать корректировки", - отметил защитник.

Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" начнется в 17:30 мск. В других матчах дня, которые начнутся в 20:00 мск, "Сочи" примет калининградскую "Балтику", занявшую в прошлом сезоне второе место в Мелбет - Первой лиге, а "Ростов", упустивший медали чемпионата страны в последнем туре предыдущего сезона, на своем поле сыграет с воронежским "Факелом".