Золотую медаль Олимпиады 1980 года фигуриста Зайцева продали на аукционе за $93,75 тыс.

Спортсмен стал победителем Олимпийских игр в паре с Ириной Родниной

ТАСС, 23 июля. Золотая медаль фигуриста Александра Зайцева, которую он завоевал на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде была продана на аукционе за $93,75 тыс. Об этом сообщает пресс-служба аукциона RR Auction.

Зайцев победил на Олимпиаде в паре с Ириной Родниной. Также фигуристы стали победителями Игр 1976 года в австрийском Инсбруке.

На аукционе также были проданы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. За них заплатили $2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.