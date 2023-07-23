Московские клубы пока без побед. ЦСКА проиграл, "Локомотив" сыграл вничью на старте РПЛ

В первом туре армейцы проиграли "Уралу", железнодорожники разошлись миром с "Рубином"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Программа первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу четырьмя матчами. Этот день запомнился тем, что московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" не смогли победить, продолжив тенденцию столичного "Динамо", которое в пятницу уступило "Краснодару" (1:3).

В Москве "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2. В составе казанской команды забитыми мячами отметились Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. У "Локомотива" голы забили Наир Тикнизян и Вильсон Изидор. Результативную передачу в эпизоде с голом Даку отдал защитник Илья Рожков, став самым молодым автором результативного паса в истории клуба. Футболист записал голевое действие на свой счет в возрасте 18 лет и 115 дней, опередив по этому показателю грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию (18 лет и 299 дней).

"Рубин" провел первый матч в РПЛ спустя год. В прошлом сезоне казанская команда заняла первое место в Мелбет - Первой лиге и напрямую вышла в высший дивизион чемпионата России. Годом ранее "Рубин" занял 15-е место в РПЛ и покинул премьер-лигу. "В принципе, матч был интересным, всем болельщикам, думаю, понравилась игра, - сказал журналистам генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов. - Вполне интересная, достойная со стороны "Локомотива" и "Рубина". Всегда обидно упускать победу, но я думаю, что эта дебютная игра после возвращения в РПЛ дала уверенность, что у нас есть боеспособная команда. Будем с каждым соперником бороться за победу".

Игра центральных защитников "Локомотива" в матче с "Рубином" натолкнула журналистов на вопрос о том, стоит ли ждать усиления этой позиции. Впервые в официальном матче у железнодорожников сыграла пара центральных защитников Лукас Фассон - Евгений Морозов, игра которой заставляла нервничать болельщиков московской команды из-за часто возникавших у ворот голкипера Ильи Лантратова моментов. "Стоит ли ждать усиления, например, в зону центра защиты? У нас есть вариативность в зоне защиты, - сказал журналистам председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных. - Наверное, будем смотреть в первую очередь из набора тех игроков, которые есть в составе "Локомотива". Закончил ли "Локомотив" трансферную кампанию? Если мы будем еще что-то точечно делать, то это должны быть игроки сильнее тех, что есть сегодня".

При этом за матч Нагорных поставил команде твердую четверку. "От первого матча всегда ждут каких-то ярких эмоций, матч получился непростым, но тем не менее команда сыграла, вытянула игру", - отметил он.

В следующем туре "Локомотив" 30 июля на выезде сыграет с воронежским "Факелом". "Рубин" в тот же день на своем поле встретится с "Оренбургом". Айбатов выразил уверенность в том, что матч пройдет на "Ак Барс - Арене", несмотря на сложности с внедрением системы карты болельщика. "В понедельник приезжают все специалисты по карте болельщика, соответственно, будут проведены тестирования, - сказал он ТАСС. - Они должны будут сделать определенные выводы, но я уверен, что они будут положительные".

Поражение ЦСКА при потере Роши и Набабкина

В первом матче игрового дня ЦСКА на выезде проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич, у ЦСКА отличился Антон Заболотный. Армейцы впервые с 1995 года проиграли екатеринбужцам в чемпионате России (в то время команда называлась "Уралмаш"), ЦСКА тогда потерпел поражение со счетом 0:1.

На 32-й минуте встречу из-за повреждения завершил защитник ЦСКА Виллиан Роша, вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого игра против "Урала" стала дебютной в РПЛ. После матча директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо сообщил в своем телеграм-канале, что у Роши диагностировали ушиб, а у защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, который был заменен в конце второго тайма из-за травмы, - спазм. "То есть ничего страшного по итогам игры", - отметил он. Перед игрой Брейдо сообщил ТАСС, что колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не полетел в Екатеринбург, так как продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча отметил, что команде не хватило атакующей мощи. "Получился равный матч с равными возможностями, у нас даже моменты были поострее, когда должны были забивать, - сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. - Но мы пропустили, потеряли концентрацию, не доиграли со стандарта. Команда доминировала, создавала, но было непросто. "Урал" закрылся, вдесятером качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать неприятности в быстрых атаках".

Наставник "Урала" Виктор Гончаренко, ранее работавший в ЦСКА, отметил, что победа его команды была заслуженной. "Мне хотелось бы поздравить ребят, потому что довольно хорошо мы поработали, - отметил тренер екатеринбургской команды, комментарий которого приводит пресс-служба "Урала". - Мы понимаем, что против ЦСКА нужно энергозатратно играть, не давать проявить свои сильные стороны, очень важно хорошо играть в атаке. Потому что ты не можешь против ЦСКА только обороняться. До счета 2:0 мы неплохо атаковали, после этого мы стали прижиматься к воротам. Этого делать никогда не хочется, но тут и соперник заставляет путем замен. Но отмечу, что победа наша заслуженная".

В следующем туре "Урал" 29 июля дома сыграет с "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем позднее на выезде встретится с грозненским "Ахматом". По итогам прошлого сезона екатеринбургская команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ и дошла до второго этапа финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России. ЦСКА завершил сезон на второй позиции и стал обладателем кубка страны.

Также в субботу "Ахмат" на своем поле уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2. В составе победителей отличились Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин, у "Ахмата" единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов. В следующем туре "Крылья Советов" дома сыграют с "Динамо" 29 июля.

"Зенит" начал с победы

В другом матче субботы победитель прошлого розыгрыша РПЛ петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Пари НН" со счетом 2:0. Оба гола забил Матео Кассьерра. Нижегородская команда завершала встречу в меньшинстве - на 50-й минуте с поля был удален защитник Виктор Александров. Главный арбитр матча Сергей Иванов изначально показал игроку желтую карточку, но после вмешательства видеоассистента рефери изменил свое решение.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал абсолютно заслуженной победу команды над "Пари НН". "Игра непростая, как и все матчи в чемпионате, но тем не менее победа абсолютно заслуженная, - сказал Семак журналистам. - Хорошо контролировали мяч, создавали моменты, сумели забить два хороших мяча". Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ бразильский нападающий Малком, который имеет российское гражданство, был в заявке "Зенита", но не вышел на поле. Семак сообщил, что клуб находится в стадии обсуждения возможного трансфера игрока.

Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран считает, что удаление Александрова сломало игру команды в матче с "Зенитом". "План, который был на эту игру, он, в принципе, работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге, - сказал он журналистам. - В целом до красной карточки [план] работал. К сожалению, красная карточка сломала игру". Юран добавил, что, по его мнению, если бы подобное нарушение правил совершил игрок "Зенита", то его бы с поля не удалили. "Я уверен на 200%, случись такая ситуация с красной карточкой у ворот "Зенита", там, может, и карточки не было бы", - отметил он.

В следующем туре "Зенит" 29 июля на выезде сыграет с "Ростовом", "Пари НН" в тот же день в гостях встретится с "Уралом".

Программа первого тура РПЛ продолжится 23 июля, в воскресенье пройдут матчи "Спартак" - "Оренбург", "Ростов" - "Факел" и "Сочи" - "Балтика".