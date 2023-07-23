Главный тренер "Амура" рассказал, почему клуб КХЛ не подписал новый контракт с Николишиным

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром хабаровской команды

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хабаровского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Андрей Мартемьянов не отказывался от нападающего Ивана Николишина, игрок сам не захотел подписывать новое соглашение с командой. Об этом Мартемьянов рассказал ТАСС в воскресенье.

Сын бронзового призера Олимпийских игр 2002 года и чемпиона мира Андрея Николишина Иван Николишин в 67 матчах прошлого сезона набрал 42 очка (17 шайб + 25 результативных передач), став лучшим бомбардиром команды. Генменеджер "Амура" Вадим Покотило ранее рассказал пресс-службе клуба, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял.

"Он был одним из первых игроков, с которым я разговаривал перед тем, как мы начали комплектовать команду. Я мотивировал его, узнавал его готовность, желание играть, - сказал Мартемьянов. - Потом он не подписал контракт, а без него я не могу тренировать игроков, не имею права. На его место мы стали играть других игроков и нашли. Кто-то распустил слухи, что якобы я, Мартемьянов, от него отказался. Ни от кого я не отказывался, никаких разговоров по этому поводу не было".

"Амур" и клуб Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги "Амурские Тигры" готовятся к предстоящему сезону в учебно-тренировочном центре в Новогорске. "Лишних слов тут говорить не надо: это база сборных команд, условия очень достойные, - отметил Мартемьянов. - В предыдущем клубе мы это тоже практиковали, хотя молодежная команда была не рядом с нами, но по локации находилась недалеко от нас. Сейчас в основную команду привлекается из молодежного состава до восьми человек, парни просматривается, и у всех будет шанс пробиться в состав. Так что это удобная вещь, тем более под контролем и общение с тренерским штабом молодежки. Мы отсматриваем их тренировки, они - наши, проводим двусторонние матчи".

В предыдущем сезоне "Амур" не сумел попасть в плей-офф КХЛ. "Задача - улучшить результаты, и я надеюсь, что с хорошей игрой и совместными усилиями дела сдвинутся. Учитывая анализ игры команды прошлого года, нужно усилить большинство, игру команды в атаке и обороне, должен быть баланс. Первая задача - это попадание в плей-офф, а там уже борьба за дальнейшее прохождение каждого раунда", - подчеркнул главный тренер команды.

Первый матч в новом сезоне КХЛ "Амур" проведет 2 сентября на выезде против подмосковного "Витязя".