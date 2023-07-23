В "Амуре" рассказали, как финансирование позволит команде соперничать с топ-клубами КХЛ

По словам генменеджера хабаровского клуба, нынешние финансовые возможности позволяют "Амуру" проводить хорошую селекцию

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стабильное финансирование должно помочь хабаровскому "Амуру" уже сейчас навязать борьбу ведущим клубам Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генменеджер "Амура" Вадим Покотило.

"Благодаря поддержке губернатора и первого вице-губернатора, президента нашего клуба, наша финансовая ситуация стабилизировалась, они полностью подкрепляют наш финансовый фундамент, что позволяет выполнять задачи. У нас нет проблем с финансированием, мы готовы вложиться в любого игрока, - сказал Покотило. - Но ничего резкого ожидать не стоит. Сейчас финансовые возможности клуба позволяют нам проводить хорошую селекцию, поэтому дело в имидже и игроках. Особого скачка не надо, нам главное - сохранить наработанное на несколько лет и вообще в перспективе. Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами".

Одними из новичков "Амура" в межсезонье стали нападающие Алекс Броадхерст из омского "Авангарда" и Егор Коршков из ярославского "Локомотива".

"Переговоры не были простыми, но в первую очередь во главу угла ставилось желание самих игроков. С другими игроками, которые не изъявляли желания играть в "Амуре", мы просто прекращали переговоры и близко не обсуждали. И тренерский штаб, и руководство клуба хотели, чтобы собрался коллектив единомышленников, которые хотят выступать за "Амур" и развиваться. И для таких, как Коршков и Броадхерст, - это новый шаг в карьере, возможность показать свой потенциал. С ними со всеми мы лично разговаривали, они изъявили это желание - и себя, и клуб вывести на новый уровень. Наши задачи тут совпали", - отметил Покотило.

По информации "Спорт-Экспресса", зарплатная ведомость "Амура" на сезон-2023/24 составляет 550 млн рублей без учета бонусов. Потолок зарплат в КХЛ для каждого клуба составляет 900 млн рублей.