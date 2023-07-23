СМИ: футболист "Зенита" Вендел не вернулся в Санкт-Петербург

По информации журналиста Вене Касагранде, бразильский полузащитник отказался возвращаться в расположение клуба по собственному желанию и без объяснения причин

ТАСС, 23 июля. Бразильский полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вендел не прилетел в Санкт-Петербург без объяснения причин. Об этом в воскресенье сообщил журналист Вене Касагранде в своем аккаунте в "Твиттере".

Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев в интервью "Спорт-Экспрессу" сообщил, что Вендел вместе с агентом в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург. Касагранде утверждает, что Вендел отказался возвращаться в расположение клуба по собственному желанию и без объяснения причин. При этом агент игрока прилетел в Санкт-Петербург. Подобное поведение игрока, по словам журналиста, вызвало недовольство руководителей "Зенита" и бразильского "Фламенго", куда, как предполагалось, мог перейти игрок.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".