В "Амуре" назвали первоочередной задачей сделать клуб привлекательнее для хоккеистов

Генменеджер хабаровской команды отметил, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хабаровский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" в рамках концепции развития планирует работать над созданием положительного имиджа команды, чтобы выступать за нее стало почетным среди игроков. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал генменеджер "Амура" Вадим Покотило.

В декабре 2021 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил задачу хоккейному клубу выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

"У нас есть дорожная карта по планомерному достижению этой цели, и мы выделили определенные этапы, которые должны преодолеть в процессе этого движения, - сказал Покотило. - Речь идет не только о результатах, но и о всей инфраструктуре клуба, включая количество и качество персонала, различные пункты. У нас все это контролируется, мы планомерно к этому идем, отчитываемся за эту работу".

"Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье - многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное - это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в "Амуре" было почетно. И когда мы достигнем этого всего, в том числе и того, чтобы игроки думали только о хоккее и им и их семьям было комфортно, это должно дать плоды, чтобы не мы уговаривали игроков, а сами выбирали, кого пригласить", - добавил он.

В предыдущем сезоне "Амур" не сумел попасть в плей-офф КХЛ. Первый матч нового сезона хабаровский клуб проведет 2 сентября на выезде против подмосковного "Витязя".