В "Сассуоло" объяснили отказ отпустить Рожерио в "Спартак" "этическими причинами"

По словам гендиректора итальянского клуба, красно-белые предлагали за бразильского футболиста €8 млн

ТАСС, 23 июля. Итальянский футбольный клуб "Сассуоло" не хочет иметь дело с командами из России, поэтому переход бразильского защитника Рожерио в московский "Спартак" не состоялся. Об этом заявил генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали, комментарий которого в воскресенье приводит издание La Gazzetta dello Sport.

"Переговоры вел его агент, - сказал Карневали. - Было очень серьезное предложение в размере €8 млн, но мы решили отказаться. По этическим причинам - мы не хотим иметь дело с россиянами".

Рожерио 25 лет, за "Сассуоло" он выступает с 2019 года. Всего за клуб защитник провел 156 матчей, забив два гола и отдав девять результативных передач. В разное время футболист выступал за юношескую и молодежную сборные Бразилии.