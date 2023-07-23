Агент Вендела заявил, что у не прибывшего в "Зенит" футболиста нет проблем с клубом

Приезд бразильца был отложен из-за личных проблем

ТАСС, 23 июля. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вендел прибудет в Санкт-Петербург, его приезд был отложен из-за личных проблем. Об этом в воскресенье в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил агент игрока Тьяго Рибейро.

В воскресенье журналист Вене Касагранде сообщил, что Вендел отказался возвращаться в Санкт-Петербург без объяснения причин.

"Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба, - сказал Рибейро. - Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и "Зенитом" нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался".

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".