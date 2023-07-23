Янчук считает, что матч между теннисистами Рублевым и Руудом пройдет в борьбе

Россиянин и норвежец встретятся в финале турнира ATP в шведском Бостаде

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-професионалов (ATP) в шведском Бостаде между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом пройдет в борьбе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Рублев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале соревнований.

"Была абсолютно равная борьба. Аргентина имеет богатые традиции в теннисе, и этот парень очень прилично играет, матч шел на равных. Аргентинец использовал удары справа обратным кроссом, но и Андрей здорово раскидывал мячи по углам. И хотя жестами он обозначает реакцию на проигрыши, он борется за каждый мяч, он сумел навязать свою волю сопернику", - сказал Янчук.

"Я думаю, что в финале будет борьба. Рууд - очень хороший игрок, его класс выше, чем у прежних соперников Рублева. Норвежец немного повыше в рейтинге, он идет четвертым сейчас, а Рублев седьмым, и немного превосходит Андрея по классу, но не настолько, чтобы его нельзя было побить. Оба игрока относятся к когорте сильнейших теннисистов мира", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составляет более €562 тыс. Российские теннисисты ранее не побеждали на этом турнире.