Смагин считает очевидным превосходство китайских шахматисток над остальными

В субботу завершился матч за женскую мировую шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Лэй Тинцзе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шахматистки из Китая превосходят всех своих конкуренток, их доминирование в мире на данный момент очевидно. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

22 июля завершился матч за женскую мировую шахматную корону, в котором действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Лэй Тинцзе (6,5:5,5).

"Очевидно, что китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Если у мужчин конкуренция очень высокая, то у женщин китаянки пока превосходят всех. Сейчас даже наша сборная, которая составляла самую реальную конкуренцию команде Китая, немного недотягивает до них. Есть к чему стремиться, но отдельные наши шахматистки могут дойти до чемпионского матча, а там уже посмотрим", - сказал Смагин.

Цзюй Вэньцзюнь 32 года, она владеет женской мировой шахматной короной с 2018 года, тогда шахматистка победила в матче за титул 16-ю чемпионку мира соотечественницу Тань Чжунъи. В том же году Цзюй Вэньцзюнь защитила титул в нокаут-турнире, обыграв в финале россиянку Екатерину Лагно, а в 2020-м на тай-брейке победила другую представительницу России Александру Горячкину.

Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк - в 2008-2010 годах, в 2008 году она победила китаянку Хоу Ифань на турнире по нокаут-системе в Нальчике.