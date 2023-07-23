Филимонов считает, что лидером российского футбола должен быть "Спартак", а не "Зенит"

"Зенит" не уступает титул последние пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Лидером российского футбола должен быть московский "Спартак", а не петербургский "Зенит". Такое мнение журналистам в воскресенье высказал бывший вратарь красно-белых и сборной России Александр Филимонов.

В пятницу стартовал новый сезон чемпионата России. "Зенит" является девятикратным победителем турнира, он не уступает титул последние пять лет.

"Кто составит конкуренцию "Зениту"? Я бы иначе поставил вопрос, учитывая, что являюсь болельщиком "Спартака", - сказал Филимонов. - Мне бы хотелось, чтобы наш клуб был законодателем мод и другие клубы, как было в мое время, пытались бы составить конкуренцию "Спартаку".

"Хотелось бы, чтобы "Спартак" начал показывать стабильную, красивую игру, уровень футбола в стране рос и было больше международных матчей и турниров", - добавил он.

У "Спартака" десять чемпионских титулов, подавляющее большинство было завоевано в 1990-е годы. В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место.