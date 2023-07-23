Шипов считает, что Горячкина может стать следующей чемпионкой мира по шахматам

Россиянка отобралась на турнир претенденток 2024 года, который пройдет в Канаде

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина может выиграть следующий матч за звание чемпионки мира. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В субботу завершился матч за женскую мировую шахматную корону, действующая чемпионка китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Лэй Тинцзе (6,5:5,5).

"Действительно, в женских шахматах Китай находится впереди планеты всей. При этом я считаю, что отобрать у них мировую шахматную корону вполне реально. Я думаю, Александра Горячкина, которая находится в хорошем, зрелом возрасте, вполне способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить Цзюй Вэньцзюнь, я в это верю", - сказал Шипов.

Горячкиной 24 года, на ее счету две победы на командных чемпионатах мира. В 2019 году она выиграла женский турнир претендентов, после чего уступила Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Горячкина отобралась на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году в Торонто.