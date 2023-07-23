Дрозг рассказал, как в Федерации хоккея Словении относятся к его выступлению в КХЛ

Ранее федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии и Словакии объявили, что не будут вызывать в национальные сборные игроков из КХЛ

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея Словении рада тому, что ее спортсмены выступают в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), поскольку участие в ней является хорошей игровой практикой. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал словенский нападающий хабаровского "Амура" Ян Дрозг.

24-летний нападающий, выступающий за "Амур" с прошлого сезона, на чемпионате мира этого года в Финляндии и Латвии провел семь матчей, в которых забросил три шайбы.

"В Словении стараются не политизировать спортивные вопросы, федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира. Если я хочу играть в КХЛ или, например, в Канаде, то проблем с этим не возникает. Выбирая хоккеистов для национальной сборной, у нас не обращают внимания, играю ли я в России или где-то еще. Если я хочу играть на чемпионате мира, я буду стараться играть за свою сборную", - сказал Дрозг.

"После продления контракта с "Амуром" поводов общаться со своей федерацией у меня не было. Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной", - добавил он.

Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии ранее сообщили, что в сборные их стран не будут вызываться игроки, выступающие в КХЛ.