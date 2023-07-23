"Зенит" объявил о переходе футболиста сборной Сербии Эраковича

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления на сезон

ТАСС, 23 июля. Защитник Страхиня Эракович перешел из сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" в петербургский "Зенит". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления на сезон.

Ранее сербские СМИ сообщали, что Эракович получал предложение о переходе в московский "Спартак", однако "Зенит" воспользовался приоритетным правом выкупа футболиста.

Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одной из встреч.

"Зенит" в прошлом сезоне в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. 15 июля команда в рекордный восьмой раз выиграла суперкубок страны.