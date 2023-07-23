Сычев считает, что без Малкома "Зенит" не будет фаворитом чемпионата России по футболу

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак в субботу подтвердил, что клуб ведет переговоры о трансфере нападающего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в случае перехода бразильского нападающего Малкома, имеющего российское гражданство, в другой клуб не будет являться фаворитом стартовавшего в пятницу чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

"Зенит" является девятикратным чемпионом России, титул он не уступает последние пять лет. В субботу в первом туре чемпионата страны петербуржцы в гостях обыграли "Пари Нижний Новгород" (2:0).

"Я бы не сказал, - ответил Сычев на вопрос о том, является ли преимущество "Зенита" над остальными клубами безоговорочным. - Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в субботу подтвердил, что клуб ведет переговоры о продаже Малкома. СМИ сообщали, что на игрока претендует "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии, который готов отдать за переход €60 млн.

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства.