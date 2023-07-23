Словенский нападающий "Амура" Дрозг назвал Хабаровск хоккейным городом

Форвард выступает за "Амур" с прошлого сезона

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хабаровск, где играет клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур", является по-настоящему хоккейным городом. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье словенский нападающий команды Ян Дрозг.

"Первое, что хочется сказать про Хабаровск, - поскольку он удален от остальных городов, где играют команды КХЛ, то приходится летать очень много, и обращают на себя внимание именно перелеты. Но сам город мне очень нравится, приятно там играть, так как там хоккейные болельщики и город реально хоккейный. Трибуны тепло встречают тебя", - сказал игрок.

В межсезонье на посту главного тренера "Амура" Вадима Епанчинцева сменил Андрей Мартемьянов. "Смена тренера меня совсем не пугала - это нормальное явление. В своей карьере я сменил немало тренеров, и это не проблема", - подчеркнул он.

Форвард выступает за "Амур" с прошлого сезона, в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ он по системе "гол+пас" набрал 21 очко (8+13).