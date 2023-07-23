Австралийка Титмус побила мировой рекорд в плавании на дистанции 400 м вольным стилем

Спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира

ТАСС, 23 июля. Австралийская пловчиха Ариарне Титмус в воскресенье установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.

Австралийка финишировала первой в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке. Ее результат составил 3 минуты 55,38 секунды. Второе место заняла американка Кэти Ледеки (отставание - 3,35 секунды), третье - новозеландка Эрика Фэйрвезер (+4,21).

Прежний мировой рекорд принадлежал канадке Саммер Макинтош (3.56,08), она установила его в марте 2023 года на соревнованиях в Канаде. На чемпионате мира в Фукуоке Макинтош финишировала четвертой (+4,56).

Титмус 22 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, на ее счету также серебро и бронза Игр. Австралийка в третий раз стала чемпионкой мира, ранее она завоевывала золото в 2019 году на дистанциях 400 метров вольным стилем, а также в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке с 14 по 30 июля. Российские и белорусские спортсмены в связи с событиями на Украине пропускают уже второй чемпионат мира по водным видам спорта, на котором разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге и водном поло.