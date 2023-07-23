Артемьев стал победителем турнира звезд Международного шахматного форума

Второе место занял Евгений Томашевский, третье - Сергей Карякин, четвертое - Александр Грищук

ТАСС, 23 июля. Владислав Артемьев в воскресенье по итогам двух партий сыграл вничью с Евгением Томашевским в финале турнира звезд Международного шахматного форума, который проходит в Москве.

Первая и вторая партии между гроссмейстерами завершились вничью, однако Артемьев стал победителем в противостоянии по дополнительным показателям, поскольку его устраивала ничья.

В турнире звезд принимали участие четыре шахматиста: Артемьев и Томашевский, а также Сергей Карякин и Александр Грищук, которые встречались в игре за третье место. Победу во встрече одержал Сергей Карякин. Все матчи проходили по правилам рапида.