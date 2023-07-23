На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием россиян

Глава Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт отметил, что украинским спортсменам нужно участвовать во всех квалификационных соревнованиях на Олимпиаду

ТАСС, 23 июля. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном рассмотрении отказа от бойкота соревнований, в которых принимают участие российские спортсмены. Комментарий Гутцайта приводит издание "Общественное".

"Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры 2024 года, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям. Неприглашение России и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе", - сказал Гутцайт.

18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 12 июля Гутцайт заявил, что украинские спортсмены продолжат бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов.

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 9 февраля президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в письме Гутцайту, что бойкот Игр является нарушением Олимпийской хартии. Также он назвал прискорбными попытки НОК Украины оказать влияние на принятие решений по участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

13 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".