Футболист "Спартака" Медина рассказал, что у него нет травмы

Полузащитник не попал в заявку команды на матч РПЛ против "Оренбурга"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Хесус Медина чувствует себя хорошо, у него нет травмы. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

23 июля "Спартак" дома сыграет с "Оренбургом" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Медина находится вне заявки команды. Встреча начнется в 17:30 мск.

"Да, чувствую себя хорошо. Травма? Нет", - сказал Медина.

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, по какой причине Медина пропустит матч против "Оренбурга". "Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет", - сообщил он.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля. Футболист перешел из московского ЦСКА.