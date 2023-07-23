"Динамо" получило предложение от "Лацио" по покупке футболиста Захаряна

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" получило предложение от итальянского "Лацио" по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

Ранее портал Sport24 сообщил, что "Динамо" и "Лацио" ведут переговоры о переходе 20-летнего футболиста в итальянский клуб.

"Динамо" получило предложение от "Лацио" по трансферу Арсена Захаряна", - сказал собеседник агентства.

12 июля журналист Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что нидерландские клубы "Аякс" и "Фейенорд" заинтересованы в приобретении Захаряна.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.