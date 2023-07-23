23 июля, 14:03
Футбол в России

Свищев оценил слова гендиректора "Сассуоло" о нежелании продавать игрока в российский клуб

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, итальянский клуб решил пропиариться на несостоявшемся трансфере защитника Рожерио в московский "Спартак"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Руководство итальянского футбольного клуба "Сассуоло" прикрывается политикой после сорвавшегося трансфера защитника Рожерио в московский "Спартак". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее СМИ сообщили о срыве трансфера Рожерио, который итальянский клуб объяснил "этическими причинами". По словам генерального директора "Сассуоло" Джованни Карневали, клуб "не хотел иметь дело с россиянами".

"Тут нет никаких политических причин, - сказал Свищев. - Я кое-что знаю об этом случае, они не договорились по деньгам. И итальянцы решили пропиариться, начали говорить о каких-то политических причинах. А причина простая - деньги".

"Вообще не исключаю, что европейские клубы начнут злоупотреблять такими отговорками во время переговоров", - добавил парламентарий. 

Теги:
Российский футболСвищёв, Дмитрий Александрович
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