Соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Москве с 29 августа по 2 сентября

В Кубке доброй воли примут участие около 800 спортсменов из 6 стран

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли" пройдут в Москве с 29 августа по 2 сентября на Гребном канале в Крылатском. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году в Москве пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли". Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Москвы. В 2023 году соревнования "Кубок доброй воли" пройдут с 29 августа по 2 сентября на Гребном канале в районе Крылатское", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 800 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

Состязания проводятся ежегодно с 2014 года по дисциплинам чемпионата и первенства мира среди основных, юниорских и молодежных составов сборных, включая параспортсменов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.