Ферстаппен стал победителем этапа Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Второе место занял британец Ландо Норрис, третье - мексиканец Серхио Перес

ТАСС, 23 июля. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" в воскресенье стал победителем Гран-при Венгрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли на автодроме "Хунгароринг".

Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларен". Тройку лучших замкнул еще один пилот команды "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес. Норрис во второй раз подряд стал призером этапа Гран-при "Формулы-1". До этого гонщик не попадал в тройку лучших с апреля 2022 года.

Ферстаппен одержал седьмую победу подряд, повторив результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари. Больше побед подряд одержал только немец Себастьян Феттель (9).

Команда "Ред Булл" установила рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд на этапах Гран-при - 12. Она выиграла все этапы Гран-при в текущем сезоне, а также стала победительницей заключительного этапа в прошлом сезоне. Прежний рекорд принадлежал команде "Макларен", которая в сезоне-1988 одержала 11 побед подряд.

В общем зачете пилотов Ферстаппен лидирует с 280 очками. В тройку также входят Перес (171) и испанец Фернандо Алонсо (139), выступающий за команду "Астон Мартин". В Кубке конструкторов продолжает лидировать "Ред Булл" (451), следом идут "Мерседес" (223) и "Астон Мартин" (184).

Следующий этап Гран-при пройдет в Бельгии с 28 по 30 июля.