Капитан сборной России по пляжному футболу отметил важность победы на турнире в Петербурге

По мнению Антона Шкарина, в соревновании приняли участие очень сильные команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Международный турнир Бетсити - Кубок наций в Санкт-Петербурге для сборной России по пляжному футболу был важной проверкой в условиях продолжающегося отстранения. Об этом журналистам в воскресенье рассказал капитан национальной команды Антон Шкарин, комментируя ее победу на турнире.

Кубок наций по пляжному футболу проходил с 21 по 23 июля, сборная России выиграла все три матча - с командами ОАЭ, Сенегала и Ирана.

"Мы очень рады победить, особенно с учетом того, что сборная полтора года не посещала крупных международных турниров, - сказал Шкарин. - Спасибо организаторам за проведение такого турнира, на который приехали действительно очень сильные команды. Для нас это была большая проверка. Результатом мы довольны, но что касается качества игры, то стремиться, безусловно, еще есть к чему - прежде всего в позиционном нападении".

"Поскольку мы давно не играли, то переживали за результат. Хорошо, что так все закончилось. Благодарю партнеров по команде и болельщиков, которые сегодня нам очень сильно помогли", - добавил он.

Сборная России по пляжному футболу является трехкратным чемпионом мира, однако пропустит предстоящее мировое первенство из-за решения Международной федерации футбола (ФИФА) не допускать российские команды к участию в своих турнирах в связи с событиями на Украине.

Кубок наций в Санкт-Петербурге для национальной команды стал первым турниром после отстранения, которое было наложено весной прошлого года.