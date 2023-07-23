Главный тренер "Динамо" заявил, что хотел бы сохранить футболиста Захаряна в команде

По словам Марцела Лички, у него нет информации о предложениях по трансферу игрока

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка хотел бы сохранить полузащитника Арсена Захаряна в составе команды. Об этом Личка рассказал журналистам в воскресенье.

Ранее портал Sport24 сообщил, что "Динамо" и "Лацио" ведут переговоры о переходе Захаряна. Источник сообщил ТАСС, что "Динамо" получило предложение от "Лацио" по трансферу Захаряна.

"Лацио" интересуется Захаряном? Можно сказать, что я каждый день вижу какие-то новости, один день - "Галатасарай", потом другая команда, - сказал Личка. - Я видел в новостях про "Галатасарай". Захарян - это один из больших талантов российского футбола. В плане развития сделать шаг в Европу - отличный шанс развивать себя как игрока. Понятно, что я как тренер хотел бы, чтобы он остался в команде. Я как тренер не готов был бы его отпустить".

"Но понятно, что это молодой игрок, это развитие для его карьеры. Нужно иметь предложения, придет бумага, официальное предложение от игрока, пока разговоры и разговоры. Но это не моя работа, другие люди решают. Я не в курсе о предложениях по Захаряну", - добавил Личка.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.