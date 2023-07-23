Янчук считает, что теннисист Рублев доминировал в финале турнира в Швеции

Россиянин стал победителем турнира, выиграв у норвежца Каспера Рууда

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев всецело доминировал на корте над норвежцем Каспером Руудом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде и заслуженно победил. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.

"В какой-то степени ожидаемая победа, но предполагалось, что будет три сета с неопределенным исходом. В первом сете все так и было, дело дошло до тай-брейка, оба игрока обменивались впечатляющими ударами. Андрей его выдержал, причем он играл острее. Немного удачливее был на подачах, но главное - сказался характер Андрея", - сказал Янчук.

"Он оказался более решительным, более надежным, неуступчивым, именно это и решило судьбу матча. Андрей доминировал на корте всецело, сломал сопротивление равного соперника. Это победа абсолютно заслуженная", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составляет €562 тыс. Рублев стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.