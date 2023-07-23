23 июля, 15:24
Футбол в России

СМИ: "Аякс" сделает улучшенное предложение "Краснодару" по футболисту Сперцяну

Ранее сообщалось, что "Краснодар" отклонил предложение клуба из Нидерландов

ТАСС, 23 июля. Руководство нидерландского футбольного клуба "Аякс" улучшит свое предложение по покупке армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщил журналист Грач Хачатрян.

"Аякс" сделает улучшенное предложение по Эдуарду Сперцяну после того, как первое предложение было отклонено", - написал Хачатрян.

В субботу журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Аякс" готов заплатить €8,5 млн, а также включить в сделку бонусы в размере €2 млн. При этом, согласно информации источника, "Краснодар" в будущем сможет получить 10% от следующей продажи игрока. Позднее "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Краснодар" отклонил предложение клуба из Нидерландов.

Сперцяну 23 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду игрок выступает с 2018 года, в ее составе полузащитник провел 75 матчей в разных турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. В прошлом сезоне чемпионата России Сперцян стал лучшим ассистентом лиги, записав на свой счет 11 результативных передач. 

Теги:
Российский футбол
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