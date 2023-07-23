Руководитель "Игр будущего" назвал фиджитал-игры самым представительным турниром в России

С сентября в турнире приняли участие спортсмены почти 40 стран

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Фиджитал-игры, в которых в общей сложности приняли участие спортсмены почти 40 стран, являются самым представительным международным турниром в России. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал руководитель "Игр будущего" Игорь Столяров во время финала турнира по дисциплине (Mobile Legends: Bang Bang MLBB) в Казани.

"По результатам девятых фиджитал-игр у нас почти 40 стран приняли участие. Мы начали в сентябре, протестировали почти весь набор дисциплин, и у нас получается 37-38 стран. Если посмотреть на это как на единый турнир, то это самый международный турнир в России. Все мероприятия, которые с прошлого года проводились, по количеству стран, принимавших участие, уступают", - сказал Столяров.

Столяров отметил, что такого результата удалось добиться во многом благодаря прямому взаимодействию с клубами. "Во-первых, мы работаем напрямую с клубами, обходим различные международные организации, федерации и ассоциации. Во-вторых, не играем в политику вообще. В-третьих, не разделяем между дружественными и недружественными странами, мы приглашаем всех. Ну и в-четвертых, многим киберспортсменам по большому счету все равно на гражданство, национальность и какого цвета у них паспорт. Они приезжает просто потому, что здорово организован турнир, - отметил он. - В классическом спорте не совсем так, там намного больше и контролирующих органов, и регуляторов, и различных международных федераций, которые дают или не дают разрешение, нужно спрашивать специально. Мы же напрямую с клубами работаем, это принципиально новый подход к организации турнира".

С 20 по 23 июля в Международном выставочном центре "Казань-Экспо" проходят соревнования по MLBB в рамках девятых фиджитал-игр. В них приняли участие восемь команд: Okami E-sports, AXE (обе - ОАЭ), Team Max (Камбоджа), Team Lilgun (Монголия), Team HAQ (Малайзия), Fire Flux Impunity (Турция), Falcon Esports (Мьянма) и Deus Vult (Россия). С 24 по 27 июля в "Казань-Экспо" пройдут соревнования по дисциплине Dota 2. В турнире примут участие восемь команд: Infamous Gaming, Infinity, Thunder Awaken (все - Перу), Polaris Esports, Neon Esports (обе - Филиппины), Hydra (Киргизия), Ualeikumnihao (Казахстан) и One Move (Россия).

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS: GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS: GO, Warface), седьмой - с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства и гонки дронов). Восьмые фиджитал-игры прошли с 14 по 16 июля (фиджитал-скейтбординг).

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.