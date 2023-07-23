Международный заплыв на Волге в Нижнем Новгороде привлек свыше 2 тыс. человек

В заплыве поучаствовали полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

ТАСС, 23 июля. Международный заплыв X-Waters Volga, который прошел на Волге в Нижнем Новгороде, собрал более 2 тыс. участников из 170 городов России и других стран. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

"23 июля 2023 года в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga - 2023 состоялись три заплыва через Волгу на 1 км, 3 км и 5 км. В этом году в нем приняли участие российские и иностранные пловцы - более 2 000 человек из 170 городов России и из других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 3-километровой дистанции поучаствовали также полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который преодолел дистанцию за 53 минуты 17 секунд, и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов (результат - 50 минут 21,9 секунды).

Комаров сообщил, что участвовал в заплыве и в прошлом году. "Я никогда плаванием профессионально не занимался, только как любитель. Когда плывешь долго - получаешь удовольствие, потому что есть время и подумать, и поработать над собой. Я плаваю в удовольствие", - сказал он. Полпред президента в ПФО также отметил хорошую организацию мероприятия.

Бречалов сообщил, что готовился к дистанции, поэтому для него заплыв оказался не самым сложным. "Ребята из X-Waters и вся команда Нижегородской области большие молодцы. Комфортно, на высшем уровне. У меня есть с чем сравнить. Если учесть, что первый раз за полтора года стартую, просто счастлив", - сказал глава Удмуртии.

Соревнования серии X-Waters были учреждены в Нижнем Новгороде. Заплыв через Волгу в этом году прошел в седьмой раз. За все время проведения соревнований в заплыве поучаствовали более 6,5 тыс. человек.