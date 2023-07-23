"Спартак" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 3:2 одержал победу над "Оренбургом" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие банк - Арена" в Москве.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Виктор Мозес (45-я минута) и Даниил Хлусевич (76, 90+1). У гостей отличились Дмитрий Воробьев (51) и Габриэль Флорентин (67). Мозес забил первый гол за год, 23 июля 2022 года он отличился в игре чемпионата России с "Краснодаром" (4:1). В эпизоде с первым голом Хлусевича результативной передачей отметился конголезский нападающий Тео Бонгонда, который провел дебютный официальный матч в составе красно-белых.

Хлусевич забил свои первые голы за "Спартак", защитник выступает за московскую команду с января 2022 года. Всего на его счету 48 матчей, в которых он также сделал 7 результативных передач.

Первый официальный матч в качестве главного тренера "Оренбурга" провел чех Иржи Ярошик, который был назначен на эту должность 22 июня. Специалист заключил с клубом контракт на два года. Ярошик сменил на этому посту своего соотечественника Марцела Личку, который возглавил московское "Динамо".

В прошлом сезоне "Спартак" занял третье место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" финишировал седьмым. В следующем туре "Оренбург" 30 июля в гостях сыграет с казанским "Рубином", "Спартак" на следующий день примет калининградскую "Балтику".

Также на следующей неделе команды проведут первые матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" 26 июля на своем поле сыграет с московским ЦСКА, "Спартак" днем позднее на выезде встретится с "Краснодаром".