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ММА

Анкалаев выступит на турнире UFC в Абу-Даби, вероятный соперник - Ракич

Турнир пройдет 21 октября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Анкалаев может провести бой против австрийца Александара Ракича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС в воскресенье рассказали в команде россиянина.

Турнир пройдет 21 октября.

"Магомед выступит на турнире в Абу-Даби. Наиболее вероятный соперник - Ракич. Но может быть и [бразилец Джонни] Уокер", - сказал собеседник агентства.

Ракичу 31 год, он не выступал с мая 2022 года из-за травмы. Всего на его счету 14 побед и 3 поражения.

В активе 31-летнего Анкалаева 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. 

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ММА
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