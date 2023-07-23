Футболисты "Севастополя" одержали вторую победу подряд во Второй лиге

Крымская команда победила в гостях "Динамо" из Ставрополя со счетом 2:0

ТАСС, 23 июля. Футбольный клуб "Севастополь" со счетом 2:0 обыграл "Динамо" из Ставрополя в гостевом матче второго тура Леон - Второй лиги. Встреча прошла в воскресенье.

На 34-й минуте счет открыл полузащитник "Севастополя" Максим Супрун. Защитник "Динамо" Иван Евневич забил гол в свои ворота на 74-й минуте.

"Севастополь" одержал вторую победу подряд во Второй лиге. В первом матче сезона команда со счетом 3:1 на своем поле победила СКА из Ростова-на-Дону.

В воскресенье свой второй матч во Второй лиге провел ялтинский "Рубин", который в гостях одолел клуб из Краснодарского края "Кубань-Холдинг" (1:0). Единственный мяч на первой добавленной минуте ко второму тайму забил защитник Александр Егоров. В первом туре "Рубин" сыграл вничью на выезде против клуба "Биолог-Новокубанск" (1:1).

Крымские команды выступают в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. 1 июня "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24. 6 июня аналогичный документ получил "Рубин".

Следующий матч "Рубин" вновь проведет в гостях, ялтинский клуб 29 июля встретится с "Дружбой" из Майкопа. "Севастополь" в следующей игре 6 августа дома примет "Биолог-Новокубанск".