Боккетти надеется, что футболисты "Спартака" смогут выиграть РПЛ в нынешнем сезоне

По мнению бывшего защитника клуба, красно-белые провели хороший матч против "Оренбурга"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется на победу красно-белых в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона. Об этом он в воскресенье рассказал ТАСС.

"Спартак" 23 июля дома со счетом 3:2 победил "Оренбург" в матче первого тура РПЛ.

"Отличный матч, хорошо, что выиграли. Какие шансы у Спартака на чемпионство в этом году? Надеюсь, что будут чемпионами. Все играли сегодня хорошо", - сказал Боккетти.

В прошлом сезоне "Спартак" финишировал третьим по итогам РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.