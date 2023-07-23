Российская теннисистка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира в Будапеште

Россиянка впервые участвовала в основной сетке турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 23 июля. Россиянка Мария Тимофеева в воскресенье обыграла украинку Катерину Байндль в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Тимофеевой, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Байндь выступала на соревнованиях без номера посева.

Тимофеевой 19 лет, она занимает 246-е место в рейтинге WTA. Россиянка впервые участвовала в основной сетке турнира под эгидой организации. В понедельник теннисистка дебютирует в топ-150 мирового рейтинга. 29-летняя Байндль располагается на 100-й позиции в мировом рейтинге, спортсменка во второй раз в карьере дошла до финала турнира WTA.

Турнир в Будапеште относится к категории WTA 250 и проводится на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнований составил $259 тыс. Турнир проходил в третий раз, Тимофеева стала первой россиянкой, которая смогла стать его победительницей. До этого на соревнованиях побеждали представительница Казахстана Юлия Путинцева (2021) и американка Бернарда Пера (2022).