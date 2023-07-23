23 июля, 17:20
Футбол в России

Хлусевич рассказал, что футболисты "Спартака" поздравили его с двумя забитыми голами

Защитник впервые отличился за красно-белых в матче чемпионата России против "Оренбурга"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" порадовались за автора двух забитых голов в домашнем матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" защитника Данила Хлусевича. Об этом Хлусевич рассказал журналистам в воскресенье.

"Спартак" на своем поле победил "Оренбург" со счетом 3:2. Хлусевич забил первые голы за "Спартак".

"Самое главное, что выиграли, - сказал Хлусевич. - В один момент мы проигрывали, спасибо ребятам, что играли до конца. Основная задача - побеждать в каждом матче".

"Первый матч в сезоне, он был дома, - продолжил полузащитник. - Очень важно было его выиграть. Ребята порадовались за меня, сильно поздравляли. Мы сыгрываемся с новичками, у нас сильный состав, будет очень интересный сезон".

В следующем матче "Спартак" 31 июля дома примет калининградскую "Балтику". 

Теги:
Российский футбол
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