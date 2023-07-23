Участник команды из Монголии рассказал, что помогло победить на фиджитал-играх в Казани

Команда Team Lilgun одержала победу в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Сыгранность и полное взаимопонимание стали ключом к победе монгольской команды Team Lilgun, ставшей чемпионом Девятых фиджитал-игр в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Об этом в воскресенье журналистам рассказал участник команды Батболд Батжаргал.

Team Lilgun в финале обыграла команду Falcon Esports из Мьянмы. В матче за третье место российская команда Deus Vult уступила Fire Flux Impunity из Турции.

"Я очень счастлив и горжусь своими партнерами по команде. Мы не переживали, потому что очень долго и упорно тренировались. Мы принимали участие в другом турнире, потом был длинный перелет, мы прилетели сюда, чтобы победить. У нас очень хорошее взаимопонимание в команде, потому что мы уже три года играем вместе, эта связь очень нам помогла", - сказал Батжаргал.

Спортсмен также отметил, что остался очень доволен уровнем организации соревнований, а среди сильнейших команд турнира выделил российский коллектив Deus Vult.

С 20 по 23 июля в международном выставочном центре "Казань экспо" прошли соревнования по MLBB в рамках Девятых фиджитал-игр. В них приняли участие восемь команд: Okami E-sports, AXE (обе - ОАЭ), Team Max (Камбоджа), Team Lilgun (Монголия), Team HAQ (Малайзия), Fire Flux Impunity (Турция), Falcon Esports (Мьянма) и Deus Vult (Россия). С 24 по 27 июля в "Казань экспо" пройдут соревнования по дисциплине Dota 2. В турнире также примут участие восемь команд: Infamous Gaming, Infinity, Thunder Awaken (все - Перу), Polaris Esports, Neon Esports (обе - Филиппины), Hydra (Киргизия), Ualeikumnihao (Казахстан) и One Move (Россия).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.