Тарпищев считает, что победа Тимофеевой в Будапеште важна для ее уверенности и роста

Президент Федерации тенниса России назвал 19-летнюю спортсменку талантливой теннисисткой

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Тимофеева - талантливая теннисистка, победа на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште важна для ее будущей уверенности. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Российская спортсменка в воскресенье обыграла украинку Катерину Байндль в финальном матче турнира в Будапеште со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

"Тимофеева - молодая наша теннисистка, талантливая девочка. Что прошла такой путь и победила - для уверенности и роста это важно", - сказал Тарпищев.

Тимофеевой 19 лет, она занимает 246-е место в рейтинге WTA. Россиянка впервые участвовала в основной сетке турнира под эгидой организации. В понедельник теннисистка дебютирует в топ-150 мирового рейтинга.