Тарпищев: Рублев превосходил Рууда во всех компонентах в финале турнира в Бостаде

Глава Федерации тенниса России отметил, что максимальное преимущество у россиянина было на приеме подачи

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев имел преимущество во всех компонентах над норвежцем Каспером Руудом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.

"Рублев имел преимущество во всем, но максимальное - на приеме [подачи]. Победил заслуженно, - сказал Тарпищев. - Рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку - это плюс".

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составляет €562 тыс. Рублев стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.