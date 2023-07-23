Датчанин Вингегор во второй раз подряд стал победителем велогонки "Тур де Франс"

Второе место в общем зачете занял словенец Тадей Погачар, третьим стал британец Адам Йейтс

ТАСС, 23 июля. Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс". Заключительный этап многодневки прошел в воскресенье.

Первое место на 21-м этапе занял бельгиец Йорди Мёйс. Он преодолел дистанцию 115 км за 2 часа 56 минут 13 секунд. Второе место занял его соотечественник Йеспер Филипсен. Третьим финишировал нидерландец Дилан Груневеген. Все велогонщики показали одинаковый результат.

Вингегор выиграл общий зачет с результатом 82 часа 5 минут 42 секунды. 26-летний спортсмен во второй раз подряд победил на "Тур де Франс". В тройку лучших также вошли двукратный победитель велогонки словенец Тадей Погачар (отставание - 7 минут 29 секунд) и британец Адам Йейтс (+10.59).

Российский гонщик Александр Власов не выступал на "Тур де Франс", он не вошел в заявку своей команды на соревнования. В 2022 году спортсмен стал пятым в общем зачете.

"Тур де Франс" прошел в 110-й раз, общая длина маршрута многодневки составила 3 404 км. Всего гонка включает 21 этап, в этом году маршрут был проложен по территориям Испании и Франции. Финиш состоялся в Париже на Елисейских Полях.