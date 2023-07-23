Абаскаль объяснил, почему в матче против "Оренбурга" ворота "Спартака" защищал Максименко

По словам главного тренера красно-белых, голкипер заслужил место в стартовом составе своей работой на тренировках

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вратарь Александр Максименко заслуживает место в стартовом составе московского футбольного клуба "Спартак" благодаря своей работе на тренировках и концентрации. Об этом журналистам в воскресенье рассказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

"Спартак" на своем поле победил "Оренбург" со счетом 3:2 в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Прежде всего хочу сказать, что, если решение принято мной, значит, я считаю его лучшим вратарем, - сказал Абаскаль. - Он на самом деле заслуживает это благодаря своей работе, тем, как он выкладывается на тренировках, своей концентрацией. Хотел бы отметить, что и штаб, и все футболисты, оказывают ему поддержку, как это было с [вратарем] Александром Селиховым. Но футбол такая вещь, которая состоит из эпизодов".

"На мой взгляд, все происходит честно, я не убивал Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне, то же самое будет и с Максименко, если он будет их допускать. Я уважаю их работу и труд, другое дело, если ошибки будут повторяться, то решения будут соответствующие. Сейчас нужно дать ему время, чтобы проявить себя", - добавил главный тренер "Спартака".

Абаскаль отметил, что команде предстоит как можно скорее исправить недочеты, допущенные в матче против "Оренбурга". "Конечно, стартовый матч очень важен для команды, мы взяли три очка, естественно, очень рады. Но есть и другие моменты, мы не можем ждать до последнего момента, чтобы в концовке вырывать эту победу, при том что мы абсолютно доминировали и практические уничтожали соперника в первом тайме. Впоследствии, если мы не прибавим в таких компонентах, как решительность в финальной трети, скорость, то будет, конечно, очень сложно. Мы играем против линии из четырех защитников, действуем достаточно предсказуемо, нужно улучшить моменты по концентрации и коммуникации".

В следующем туре "Спартак" примет калининградскую "Балтику" 31 июля.